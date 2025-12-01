Объем промпроизводства в Ялуторовске вырос на 11% с начала года

На 11 % вырос объем промышленного производства в Ялуторовске с начала 2025 года. Прирост выпуска продукции в обрабатывающей отрасли составил 9 %. Предприятия города производят высококачественную муку, молочные и мясные продукты, кондитерские изделия, тротуарную плитку, строительные материалы.

Такие данные привел глава Ялуторовска Вячеслав Смелик на заседании комитета Тюменской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Он доложил депутатам о результатах деятельности органов местного самоуправления.

"Жители города многое делают для поддержки специальной военной операции, помогают бойцам, шефствуют над их семьями. С марта 2022 года в Ялуторовске собрали и отправили для участников СВО более 20 тонн необходимого груза. В целом депутаты отметили эффективную и системную работу органов местного самоуправления города по осуществлению переданных государственных полномочий, реализации комплекса мер по повышению качества жизни населения, а также успешную работу по сохранению культурного наследия города Ялуторовска", - подчеркнула председатель комитета Тюменской облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению Ирина Соколова.

Депутаты рассмотрели еще один важный вопрос – обсуждение проекта постановления областного парламента "О назначении даты начала процедуры формирования нового состава Общественной палаты Тюменской области". Срок полномочий действующего состава Общественной палаты завершается в марте 2026 года, комитет предлагает начать процедуру 19 декабря, и предложения по кандидатам принимать до 16 января 2026 года.

Кроме того, на заседании рассмотрены информация о результатах мониторинга правоприменения закона "О местном самоуправлении в Тюменской области", проект плана работы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению на 2026 год, а также вопросы награждения заслуженных жителей региона наградами областного парламента и другие вопросы.