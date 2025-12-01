Термальный конгресс проведут в Тюмени к открытию нового сезона

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Второй термальный конгресс проведут в Тюмени в 2026 году. Событие будет приурочено к традиционному открытию термального сезона в регионе.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

"Термальный конгресс — это деловое мероприятие, направленное на обсуждение вопросов качественного эффективного использования природных ресурсов, на которых базируется курорт. Как известно, их несколько. Это минеральные воды, которые могут быть питьевыми, термальными, геотермальными для купания, наличие полезных грязей, климатические факторы. Все это влияет на курортную составляющую туристического продукта. Сегодня несколько регионов себя позиционируют в этой повестке", — добавила она.

По ее словам, оздоровительный туризм или велнес-туризм — одно из направлений, которое ежегодно прирастает и вовлекает все больше людей, заинтересованных своим здоровьем, профилактикой, активным образом жизни. У Тюменской области для этого есть все ресурсы и возможности.

Напомним, первый термальный конгресс состоялся в Тюмени в феврале 2025 года. На него приехали представители 13 регионов страны. Деловое событие посетили коллеги из исторических курортных регионов — Ставропольского, Алтайского края. Количество топовых экспертов, представителей федеральных органов власти превысило 200 человек.

"Впервые мы вывели тему термализма и вообще термальных минеральных ресурсов как природных, на которых базируются курорты, планируются к реализации новые инвестиционные проекты. Мероприятие получилось с одной стороны деловым, с другой — узкоотраслевым, профильным с яркой дискуссией", - отметила Мария Трофимова.

С 2020 года Тюменская область официально имеет статус столицы термальных вод. В 2025 году был открыт уже шестой термальный сезон.

Инна Пахомова