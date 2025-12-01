  • 12 декабря 202512.12.2025пятница
В Тобольске при раскопках собрали коллекцию из 790 монет

Общество, 16:10 12 декабря 2025

ТМПО

Нумизматическая коллекция, собранная на Базарном раскопе, состоит из 790 монет. В основном они относятся к рядовым массовым денежным выпускам достоинством в полушку, деньгу и копейку, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение в День монетчика, 12 декабря.

Самая ценная находка — серебряный рубль 1768 года. На аверсе монеты в центре портрет Екатерины II, обращенный вправо, в обрезе плеча инициалы медальера ".T.I." (Тимофей Иванов), вдоль края монеты надпись – Божьей милостью Екатерина II Императрица и Самодержица Всероссийская. На реверсе в центре – Герб Российской Империи – двуглавый орёл со скипетром и державой, на груди орла – герб Москвы, над головами – год выпуска "1768". Под лапами орла — инициалы минцмейстера "СА" (Степан Афанасьев).

ТМПО

Также любопытна Русско-Польская монета 15 копеек польского злотого 1833 года царствования Николая I отчеканенная на Варшавском монетном дворе. На её аверсе вдоль края зубчатый ободок, в середине Малый Государственный Герб Российской империи, под левой и правой лапами орла инициалы минцмейстера "НГ" (Николай Грачев). На реверсе вдоль края монеты зубчатый ободок, в центре вверху номинал "15" по обеим сторонам от него декоративные розетки, под ним надпись "КОПЕЕК", ниже польский номинал "1", под ним надпись "ZLOTY." (злотый), ниже год выпуска "1833". По краю надпись: "ЧИСТОГО СЕРЕБРА 60 3/4 ДОЛИ".

Наибольшее количество обнаруженных монет, относящихся к одному времени, является косвенным свидетельством торговой активности. Подавляющее большинство денег относится к периодам Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II и Николая I, что свидетельствует о пике торгово-экономических отношений в городе в середине – второй половине XVIII века и в 30–50-х г. XIX века.

# Тюменское музейно-просветительское объединение

﻿
