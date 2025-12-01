Тюменская команда "Сибирские корсаки" стала лучшим спортивным клубом года

| Фото: Студсовет Тюменской области | Фото: Студсовет Тюменской области

Итоги премии "Студент года" подвели в Москве. Команда Тюменского колледжа производственных и социальных технологий "Сибирские корсаки" заняла первое место в номинации "Спортивный клуб".

Лауреатами в треке "Медиа года" стал Анзор Абубекиров из Тюменского медуниверситета, а в "Творческой" личности года — Яна Бай из Тюменского индустриального университета.

"Отдельная благодарность и наша искренняя гордость всей делегации Тюменской области! Каждый из вас уже победитель, ведь представлять свой регион на таком высоком уровне — это честь и результат упорного труда. Пусть этот опыт станет мощным стимулом для новых достижений и побед", - пишет пресс-служба Студенческого совета Тюменской области.