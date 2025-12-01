Ледовую переправу через Иртыш откроют в Тобольске 17 декабря

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Движение по ледовой переправе Тобольск - Бекерево запустят 17 декабря в 12 часов. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что проезд разрешен автомобилям массой не более трех тонн. "Сегодня специалисты активно занимаются подготовкой ледового покрытия и проверкой его толщины. Прошу вас быть особенно внимательными и строго соблюдать все необходимые меры безопасности при нахождении на льду", - призвал земляков глава Тобольска.

Также он напомнил контакты службы безопасности: 24-67-01 и 112.