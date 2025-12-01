  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
  • USD79,4495
    EUR93,2274
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Ледовую переправу через Иртыш откроют в Тобольске 17 декабря

Общество, 15:48 16 декабря 2025

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Движение по ледовой переправе Тобольск - Бекерево запустят 17 декабря в 12 часов. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что проезд разрешен автомобилям массой не более трех тонн. "Сегодня специалисты активно занимаются подготовкой ледового покрытия и проверкой его толщины. Прошу вас быть особенно внимательными и строго соблюдать все необходимые меры безопасности при нахождении на льду", - призвал земляков глава Тобольска.

Также он напомнил контакты службы безопасности: 24-67-01 и 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ледовая переправа , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 16.12.2025Тюменцы могут продемонстрировать свое мастерство на фестивале снежных фигур
16:32 16.12.2025Тюменская команда "Сибирские корсаки" стала лучшим спортивным клубом года
16:21 16.12.2025Предновогодний гуманитарный груз отправил бойцам тюменский фонд "Путёвка в жизнь"
15:59 16.12.2025Ишим и Абатский округ выполнили план по осеннему призыву

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора