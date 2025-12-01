  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Предновогодний гуманитарный груз отправил бойцам тюменский фонд "Путёвка в жизнь"

Общество, 16:21 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последний в 2025 году гуманитарный груз направили в зону специальной военной операции активисты тюменского фонда "Путёвка в жизнь". В его составе кроме традиционной техники, медикаментов и средств маскировки - талисманы и новогодние открытки, сделанные руками тюменских школьников.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" волонтёр фонда Татьяна Плотникова, в декабре на Херсонское, Донецкое, Запорожское направления, а также в Белгородскую и Курскую области отправляется 270 посылок общей массой около трёх тонн.

"Здесь всё, что нужно нашим ребятам на зиму: генераторы, термобельё, обогреватели. Мы, сибиряки, знаем, что такое холод, и как важно, чтобы было тепло. Ну и конечно, есть кое-что к Новому году, мы положили ребятам сладкие наборы, добавили поздравления и пожелания, письма от детей, школьников, преподавателей", - отметила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтёры старшего возраста, сотрудничающие с фондом "Путёвка в жизнь", также вносят свой вклад в помощь нашим военнослужащим. Дома они вяжут тёплые носки из собачьей шерсти - их обязательно вкладывают в зимние посылки на передовую.

"За неделю наши бабушки вяжут по пять-семь пар. Тем, у кого нет своего материала, мы выдаём: можно прийти и получить шерсть у нас в фонде. Всегда рады помочь и пойти навстречу", - добавила Татьяна Плотникова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, в течение полутора лет волонтёры фонда ежемесячно отравляют на передовую около двух с половиной тонн гуманитарного груза. До места назначения посылки доставляет конвой тюменских ветеранов-пограничников, едущих туда с гуманитарной миссией.

Волонтёры приглашают присоединяться к общей работе всех желающих. Добровольцы отмечают, что сегодня фонду нужны водители, особенно с собственным транспортом, а также желающие посвятить своё время плетению маскировочных сетей.

Николай Ступников

