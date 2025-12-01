  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Тюменский врач удостоен государственной награды

Общество, 18:55 16 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главный врач-директор ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского" Светлана Томилова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Указ президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами Российской Федерации" опубликован на портале правовой информации.

# государственные награды

