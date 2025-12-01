Тюменский врач удостоен государственной награды
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу главный врач-директор ООО "Поликлиника консультативно-диагностическая им. Е.М. Нигинского" Светлана Томилова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Указ президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами Российской Федерации" опубликован на портале правовой информации.