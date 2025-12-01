Авторский управленческий проект защитит по итогам стажировки участница "Боевого кадрового резерва"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Авторский управленческий проект защитит в рамках программы "Золотой стандарт руководителя" по итогам стажировки участница "Боевого кадрового резерва" Ольга Воронцова. Курирует старшую медицинскую сестру – участницу СВО ее наставник - замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Захарычева, сообщает проект.

"Ольга - уже состоявшийся профессионал, который с удовольствием получает новые знания. Она активно интересуется тем, как устроена и управляется система здравоохранения, изучает перспективные направления развития", - отметила Татьяна Захарычева.

Стажировка Ольги Воронцовой проходит в сфере управления сестринским персоналом. Уже подготовлен материал по проекту, главная цель которого уменьшить количество увольнений молодых специалистов в первый год работы.

По отзыву участницы "Боевого кадрового резерва" стажировка очень многогранна и познавательна, развивает многие навыки в том числе коммуникационные и по системному делегированию.