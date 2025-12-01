  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
  • USD79,4495
    EUR93,2274
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер западный

Авторский управленческий проект защитит по итогам стажировки участница "Боевого кадрового резерва"

Общество, 19:10 16 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Авторский управленческий проект защитит в рамках программы "Золотой стандарт руководителя" по итогам стажировки участница "Боевого кадрового резерва" Ольга Воронцова. Курирует старшую медицинскую сестру – участницу СВО ее наставник - замдиректора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Захарычева, сообщает проект.

"Ольга - уже состоявшийся профессионал, который с удовольствием получает новые знания. Она активно интересуется тем, как устроена и управляется система здравоохранения, изучает перспективные направления развития", - отметила Татьяна Захарычева.

Стажировка Ольги Воронцовой проходит в сфере управления сестринским персоналом. Уже подготовлен материал по проекту, главная цель которого уменьшить количество увольнений молодых специалистов в первый год работы.

По отзыву участницы "Боевого кадрового резерва" стажировка очень многогранна и познавательна, развивает многие навыки в том числе коммуникационные и по системному делегированию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:07 16.12.2025Жители Упоровского округа отправили машины участникам спецоперации
19:46 16.12.2025Тюменский ветеран СВО участвовал в программе "Реабилитация через спорт" в Кузбассе
19:35 16.12.2025Около 10 тыс. краснодонцев обеспечат водоотведением при поддержке Тюменской области
19:22 16.12.2025В Тюменском округе вручили паспорта 22 подросткам

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора