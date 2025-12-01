Тюменский медуниверситет поддержал грантами два научных проекта
Два научных проекта профинансирует Тюменский медицинский университет. Они прошли конкурсный отбор на получение грантов вуза по приоритетным направлениям научно-технического развития России, общая сумма поддержки - более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба вуза.
Проект "Разработка протокола и создание in vivo модели полирезистентной меланомы на иммунокомпетентных мышах линии С57BL/6" будет реализован в 2026 и 2027 годах.
"Его результатом станет разработка метода ускоренного получения первичных клеточных культур, что позволит сократить время получения моделей опухолей, повысив их воспроизводимость и стабильность. Это ускорит тестирование новых терапевтических препаратов и расширит применение клеточных моделей в научных исследованиях, создаст прочную основу для создания новых технологий и продуктов в сфере медицины и биотехнологий", - рассказал автор проекта, руководитель "МорфоЛаб" Евгений Новиков.
Исследование станет подготовительным этапом для создания продукта межуниверситетского кампуса в Тюмени — PDX-модели (patient-derived xenograft) опухолей кожи. Такие модели позволят проводить более точное тестирование противоопухолевых препаратов. Напомним, что Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".
Проект "Разработка и апробация трехмерных клеточных тест-систем для определения фармакокинетических параметров лекарственных средств" направлен на создание платформы для доклинических исследований лекарств, которая станет альтернативой исследованиям на животных. Планируется разработка 3D-моделей кожи и кишечника человека для скрининга лекарственных средств с точки зрения их проницаемости и цитотоксичности. Главное отличие создаваемого продукта от существующих тест – систем заключается в степени достоверности, что позволит более тщательно оценить показатели. Первый тестовый образец должен появиться летом 2026 года.
"Технология будет апробирована на отечественном противовирусном препарате "Риамиловир". Планируется разработать и охарактеризовать его инновационные лекарственные формы – липосомальную и в форме наночастичных (на основе серебра), которые предлагается использовать для экстренной профилактики клещевого энцефалита. В такой форме они должны повысить биодоступность препарата, что позволит снизить дозу и уменьшить потенциальную токсичность",- отметил автор проекта, младший научный сотрудник лаборатории метаболической и клеточной инженерии Илья Кузьминов.
В работе примут участие сотрудники кафедры передовых технологий Тюменского медицинского университета.