В Тюмени провели праздник для 300 одаренных детей

Для 300 одаренных детей провели предновогодний праздник в КТЗ "Золотые врата Сибири" в Тюмени. Все ребята добились выдающихся результатов в учебе, спорте, науке, творчестве и волонтерской деятельности, сообщает администрация города.

"В зале собрались 300 дарований из всех школ Тюмени, 200 из них имеют успехи в учебе, 50 — в творчестве, еще 50 — в спорте. Своими достижениями они прославляют свою школу, весь наш город, регион", - подчеркнул глава Тюмени максим Афанасьев.

Ребята стали участниками захватывающей новогодней квиз-игры — "Путешествие в город будущего". Они познакомились с технологиями искусственного интеллекта, воспользовались инструментами виртуальной реальности, поработали с нейросетями. В игре ярко проявились их интеллектуальные способности, смекалка, умение работать в команде и творческий потенциал.