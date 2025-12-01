  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюмени провели праздник для 300 одаренных детей

Общество, 15:36 17 декабря 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Для 300 одаренных детей провели предновогодний праздник в КТЗ "Золотые врата Сибири" в Тюмени. Все ребята добились выдающихся результатов в учебе, спорте, науке, творчестве и волонтерской деятельности, сообщает администрация города.

"В зале собрались 300 дарований из всех школ Тюмени, 200 из них имеют успехи в учебе, 50 — в творчестве, еще 50 — в спорте. Своими достижениями они прославляют свою школу, весь наш город, регион", - подчеркнул глава Тюмени максим Афанасьев.

Ребята стали участниками захватывающей новогодней квиз-игры — "Путешествие в город будущего". Они познакомились с технологиями искусственного интеллекта, воспользовались инструментами виртуальной реальности, поработали с нейросетями. В игре ярко проявились их интеллектуальные способности, смекалка, умение работать в команде и творческий потенциал.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , Новый год , одаренные дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 17.12.2025Новую амбулаторию начнут строить в селе Мальково в 2026 году
17:04 17.12.2025Местное отделение организации участников СВО "Держава" открыли в Казанском округе
16:53 17.12.2025Новую ветку водовода построят тюменцы в поселке Краснодонского округа
16:42 17.12.2025"Занимательная физика" Перельмана стала самой популярной книгой у тюменских школьников в 2025 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора