В Тюмени научились удалять раковые опухоли без единого разреза

Эндоскопическую диссекцию - удаление злокачественных опухолей в подслизистом слое без единого разреза стали выполнять в Медицинском городе в Тюмени. Такой техникой владеет врач - заведующий эндоскопическим отделением Медгорода Константин Щепкин.

Метод применяют для иссечения новообразований желудка, пищевода и кишечника на ранних стадиях. Врач аккуратно расслаивает стенку органа и выделяет опухоль единым фрагментом с чистыми краями. При этом разрезы отсутствуют, орган полностью сохраняется, а восстановление пациента происходит намного быстрее, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Одной из таких пациентов стала 62-летняя тюменка с внутрислизистым новообразованием. Уже на следующий день после процедуры она смогла ходить, а через три дня была выписана домой. Гистологическое заключение подтвердило радикальное удаление опухоли.