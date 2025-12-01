  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюмени научились удалять раковые опухоли без единого разреза

Общество, 18:23 17 декабря 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Эндоскопическую диссекцию - удаление злокачественных опухолей в подслизистом слое без единого разреза стали выполнять в Медицинском городе в Тюмени. Такой техникой владеет врач - заведующий эндоскопическим отделением Медгорода Константин Щепкин.

Метод применяют для иссечения новообразований желудка, пищевода и кишечника на ранних стадиях. Врач аккуратно расслаивает стенку органа и выделяет опухоль единым фрагментом с чистыми краями. При этом разрезы отсутствуют, орган полностью сохраняется, а восстановление пациента происходит намного быстрее, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Одной из таких пациентов стала 62-летняя тюменка с внутрислизистым новообразованием. Уже на следующий день после процедуры она смогла ходить, а через три дня была выписана домой. Гистологическое заключение подтвердило радикальное удаление опухоли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# врачи , здравоохранение , Медицинский город , онкология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:44 17.12.2025Троим тюменцам вручили первые знаки ТехноГТО
19:31 17.12.2025Работы на электросетях при температуре ниже -15 градусов запретили в Тюменской области
19:11 17.12.2025120 лифтов отремонтировали в Тюменской области в 2025 году
19:02 17.12.2025Тюменцы собрали более 130 миллионов рублей участникам спецоперации

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора