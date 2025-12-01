  • 17 декабря 202517.12.2025среда
Тюменцам рекомендуют использовать новогодние гирлянды только заводского изготовления

Общество, 16:31 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Украшение новогодней елки и праздничное убранство дома – одно из самых приятных и волнующих предпраздничных событий. При выборе одного из самых ярких украшений – электрической гирлянды – управление МЧС по Тюменской области рекомендует использовать гирлянды только заводского изготовления со знаком сертификации пожарной безопасности на упаковке. Самодельные гирлянды не допускаются.

Для квартиры лучше выбирать стандартные модели до 10–20 метров, длинные — только если указано повышенное сечение провода. "При выборе гирлянды следует обратить внимание на изоляцию и качество провода. В помещении допустима PVC-изоляция, но она должна быть без резкого запаха, не сверхтонкой, мягкой и эластичной, равномерной без "просветов". Проверить вилку и контакты. Безопасная вилка: плотные металлические контакты, отсутствие люфта, наличие маркировки, качественный литой корпус без острых швов", - отмечено в сообщении.

При эксплуатации МЧС не рекомендует оставлять включенную гирлянду без присмотра — перед выходом из дома и, ложась спать, убедитесь, что гирлянду выключили из сети.

Не стоит использовать одновременно больше трех гирлянд — от перегрева электросети может произойти короткое замыкание. Не пытайтесь ремонтировать неисправные гирлянды самостоятельно — даже если восстановить их работоспособность, не будет гарантии безопасности.

После праздника следует аккуратно свернуть гирлянду и хранить в пакете или коробке в сухом месте, недоступном для детей и животных. Хранение на незастекленных балконах может привести к повреждению изоляции проводов, хрупкости пластика или коррозии контактов.

