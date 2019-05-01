Человеческий фактор - главная причина лесных пожаров

| Фото: rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

При обнаружении лесного пожара жители региона должны обращаться на прямую линию лесной охраны по единым бесплатным номерам 8-800-100-94-00 и 8-800-100-19-70. Прямая линия работает круглосуточно, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В девяти случаях из десяти причиной возгораний в лесах становится человеческий фактор. Региональный департамент лесного комплекса призывает жителей Тюменской области соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесной зоне горящие спички, окурки, не оставлять пропитанные горючими веществами материалы, не разводить костры. Кроме того, частным лицам и предприятиям категорически запрещено выжигать сухую траву на полях и в населенных пунктах.

Российское законодательство ужесточило административную и уголовную ответственность за несанкционированные поджоги сухой травы, ставшие причиной лесных пожаров. Ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 7 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 1 млн рублей. Ст. 261 Уголовного кодекса РФ предусматривает за подобные действия штраф в размере от 250 до 400 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет.

"Важно, чтобы руководители сельхозпредприятий провели разъяснительную работу не только в своих трудовых коллективах, но и среди местных жителей. Сельхозпалы не только угрожают пожарной безопасности, но и губят почву. Те, кто думает, что сжигание сухой травы приносит пользу, глубоко заблуждаются. Я очень надеюсь, что мы совместно организуем работу по профилактике сельхозпалов. Тем самым мы сбережем леса от пожаров и сохраним плодородие земель", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в мае на юго-западной части Тюменской области возможно превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности. Наиболее опасные в пожарном отношении лесные участки сконцентрированы в Заводоуковском и Тюменском лесничествах. Также высок риск возникновения лесных пожаров в Аромашевском, Омутинском, Сладковском, Упоровском и Ялуторовском лесничествах.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что муниципалитеты и сельхозпредприятия региона должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и подготовить силы и средства для борьбы с огнем в весенне-летний период. "Мы будем строго наказывать тех сельхозпроизводителей, по вине которых произойдкт лесные пожары. Предупреждаю - будем поступать предельно жестко. С виновников возгораний через суд будет взыскан причиненный ущерб", - сказал он.

Евгений Бабенко