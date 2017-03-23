В конкурсе "Вода - бесценный дар природы" названы победители

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тысяч рисунков поступило на конкурс "Вода - бесценный дар природы", объявленный департаментом экологии и недропользования Тюменской области ко Всемирному дню воды. Участие в нем приняли дети от трех до 17 лет.

В рисунках дети отразили темы бережного отношения и рационального использования воды, а также проблемы охраны водных ресурсов. Учитывая количество конкурсных работ и уровень исполнения, выбрать лучших было непросто, отметила руководитель департамента экологии и недропользования Наталья Страшкова.

В ДК "Нефтяник" награды получили 11 победителей и призеры в дополнительных номинациях. Специальные награды участникам вручили партнеры мероприятия.

Для пятилетней Карины Цегельник из с. Ембаево первый в жизни художественный конкурс завершился победой.

"Дочь была счастлива, когда узнала о том, что ее пригласили на подведение итогов, не могла дождаться поездки в Тюмень. Она увлекается рисованием и для нее победа - это хороший стимул, чтобы продолжить занятия вместе с педагогом", - рассказала мама победительницы Венера Цегельник.

В числе лучших оказалась работа выпускницы художественной школы 15-летней тюменки Арины Шакировой.

"Я использовала темные краски и создала грустный образ. Хотелось показать, как плохо может быть людям и природе. Грустно жить в мире, в котором весной приходится любоваться не цветами, а бутылками и мусором на месте стаявшего снега", - сказала конкурсантка.

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Татьяна Ковалева