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Связисты "МегаФона" рассказали о предпочтениях уральских госведомств

18:31 23 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Уральские госслужбы и госкорпорации стали значительно чаще использовать в работе мобильный Интернет и M2M-сервисы.

За год количество пользователей сети 4G среди госслужащих и сотрудников госпредприятий выросло в 2,5 раза, а объем скачанного интернет-трафика увеличился сразу на 400%. При этом спрос на SIM-карты для передачи данных в M2M-оборудовании в 1,5 раза превысил уровень 2015 года.

"МегаФон" подвел итоги по направлению работы с государственными клиентами. По данным аналитиков, в 2016 году сотрудники госслужб Урала повысили мобильную активность: общее количество звонков в сети оператора увеличилось на 37%, представители государственных ведомств отправили в два раза больше SMS, но главный тренд – пятикратный рост 4G-трафика. За год b2g-клиенты "МегаФона" скачали в сети LTE объем информации, равный 6 млрд писем. Такое количество электронных посланий практически сопоставимо с численностью населения Земли.

Помимо традиционных мобильных услуг, в государственном сегменте на 44% вырос спрос на подключения телематических сервисов (M2M), когда SIM-карты используют в оборудовании для передачи данных, мониторинга и удаленного управления объектами.

"Исполнительная и законодательная власти регионов, гражданские ведомства, правоохранительные службы, крупнейшие госкорпорации, муниципальные и государственные предприятия в сфере лесного хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта доверяют нам свои информационно-телекоммуникационные вопросы. Только за последний год количество конкурсов и аукционов, в которых "МегаФон" одержал победу, увеличилось на 20 процентов, а число абонентов, которые пожелали перейти в нашу сеть со своим мобильным номером возросло в три раза. Все это подтверждает нашу компетенцию и готовность предоставить клиентам полный спектр телеком-услуг и реализацию государственных проектов любой сложности", - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале Инна Смирнова.

Отметим, среди наиболее крупных государственных клиентов "МегаФона" – МВД России, правительство Свердловской области, правительство Тюменской области, Служба государственной статистики по Кировской области.

Теги: связь , МегаФон

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