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"Апокалиптические облака" включили в Международный облачный атлас

15:44 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Редкий тип облако официально признала Всемирная метеорологическая организация и включила их в новое издание Международного облачного атласа. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Verge. Особый вид облаков, которые принимают устрашающие очертания, например, человеческих лиц, известен довольно давно, однако до сих пор не был толком изучен и описан. Далеких от метеорологии людей явление зачастую пугало, так как ассоциировалось с судным днем или нашествием инопланетян.

 

Более девяти лет назад "апокалиптическими облаками" заинтересовался основатель "Общества любителей облаков", английский писатель Гевин Претор-Пинней. В 2009 году он предложил присвоить им название Undulatus asperatus (лат. – волнисто-бугристый)  и включить их в общую классификацию облаков.

Добиться своего ему удалось только через восемь лет. В новое издание атласа облака вошли под названием asperitas (лат. – шероховатость, неровность), так как по правилам название должно представлять собой имя существительное. Кроме этого, в атлас были добавлены еще 11 типов облаков — volutus, flumen, fluctus и другие.

Международный облачный атлас был впервые опубликован ещё в 1896 году. Последний раз новый тип облаков был внесен в него в 1951 году.

Теги: погода

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