Нетрезвый водитель вез школьников на сдачу ГТО

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Водителя школьного автобуса Сетовской средней школы привлекли к административной ответственности за показания алкотестера, сообщает пресс-служба Гоавтоинспекции по Тюменской области.

Правонарушение водителя сотрудники ДПС Тобольска обнаружили под утро областного рейда трезвости.

Около 8 часов утра водитель вез девять школьников и учителя физической культуры для сдачи норм ГТО из Сетовской средней школы в поселок Прииртышский. Показания алкотестера 43-летнего водителя школьного автобуса составили 0,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Школьников доставили в поселок Прииртышский резервным транспортом, а автобус эвакуировали на специализированную стоянку.

Автоинспекторы составили административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения на водителя автобуса. В отношении должностных лиц возбудили административное производство за то, что пустили за руль пьяного водителя. Проводится проверка законности организованной перевозки детей, т.к. выяснилось, что у водителя при себе не имелось уведомления о перевозке школьников.

Тобольские инспекторы ДПС задержали за время рейда (в ночь с пятницы на субботу) еще трех пьяных водителей.

Всего за время проведения рейда трезвости сотрудники ГИБДД Тюменской области отстранили от управления транспортом 20 пьяных водителей. Это люди разного социального положения в возрасте от 19 до 62 лет.

Полицейские выявили 43 факта незаконной тонировки автомобилей. Трое водителей ранее уже получали требования об устранении нарушений, но не убрали тонировку. Административные материалы на них направят в суд.