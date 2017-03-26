Евгений Гараничев и Ирина Услугина стали бронзовыми призерами спринта

biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Евгений Гараничев и Ирина Услугина финишировали третьими в спринтерских забегах Чемпионата России по биатлону в Увате, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"Стараюсь еще сохранить силы и достойно выступить на Чемпионате России. Это наша тюменская трасса, поэтому надо добежать, дотерпеть конец сезона, а потом уже отдыхать. На втором рубеже я немного поторопился. Видел, куда промазал — на три часа, понял, в чем дело. Надо было немножко выдержать ритм", - сказал бронзовый призер.

Второе место досталось спритеру Юрию Шопину (Ульяновская область), на вершине пьедестала - Алексей Слепов (Санкт-Петербург – Владимирская область).

В женском забеге тюменка Ирина Услугина уступила второе место представительнице ХМАО Дарье Виролайнен, первое место завоевала Светлана Миронова (Свердловская область).