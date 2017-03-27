В Тюмени в День войск национальной гвардии России состоялся военный парад

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Мужественными людьми, готовыми пожертвовать всем ради того, чтобы их земляки чувствовали себя спокойно и безопасно, назвал бойцов Росгвардии вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев на торжественном построении личного состава регионального управления войск национальной гвардии России на площади Памяти.

Поздравляя присутствующих с первой годовщиной празднования Дня войск Росгвардии, вице-губернатор отметил, что перед бойцами спецподразделений стоят очень ответственные и большие задачи - быть на передовой борьбы с терроризмом и экстремизмом, сохранять общественную безопасность и служить закону.

"У тех, кто сегодня в войсках Росгвардии, есть богатый опыт служения отечеству и защиты родной страны. Те, кто стоят в строю, - мужественные люди, которые готовы пожертвовать всем ради того, чтобы наши земляки чувствовали себя спокойно и безопасно, занимались мирным трудом, созидали, строили города и жили счастливо", - отметил Сергей Сарычев.

Он напомнил присутствующим о событиях, случившихся в ночь с 23 на 24 марта в Чеченской Республике, когда восемь боевиков попытались пробиться на территорию части Росгвардии. В результате нападения погибли шесть военнослужащих, еще трое получили ранения. Шестерых боевиков удалось ликвидировать.

"События в Чеченской Республике показали, что бойцы национальной гвардии России с честью и мужеством выполняют свой долг. Думаю, для тех, кто сейчас стоит в строю, это будет особым примером мужества, совести и храбрости. Хочу пожелать вам успехов в службе, чтобы вы всегда возвращались живыми и здоровыми к своим семьям, и чтобы над головами было такое же солнечное, безоблачное и голубое небо, как сегодня", - обратился вице-губернатор к бойцам.

Участники парада возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти, почтили память погибших сотрудников спецподразделений минутой молчания и оружейными залпами.

Напомним, День войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден Указом президента РФ от 16 января 2017 года и будет праздноваться ежегодно 27 марта. Эта дата выбрана неслучайно. Для сохранения воинских традиций она приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск МВД России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии РФ.

В состав Росгвардии вошли также органы управления и подразделения МВД России по контролю в сфере оборота оружия и охранной деятельности, отряды СОБР и ОМОН, центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиаподразделения министерства. Кроме того, в ведение Росгвардии передано ФГУП "Охрана".

В Росгвардии служат 340 тыс. человек, среди которых восемь Героев Российской Федерации. Всего высшим знаком отличия – медалью "Золотая Звезда" – отмечено 477 военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Из них 171 Герой Российской Федерации (123 военнослужащим и сотрудникам звание присвоено посмертно) и 306 Героев Советского Союза.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии принимают активное участие в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В 2016 году под общим руководством Национального антитеррористического комитета они нейтрализовали 125 бандитов, ликвидировали более 300 лагерей, схронов и убежищ незаконных вооруженных формирований. В ходе выполнения служебно-боевых задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в 2016 году они освободили 20 заложников, изъяли из незаконного оборота более 2 тыс. единиц огнестрельного и холодного оружия, более 290 тыс. штук различных боеприпасов, около 60 кг наркосодержащих веществ.

Военнослужащие Росгвардии обеспечивают надежную охрану и антитеррористическую защищенность важных государственных объектов, в том числе предприятий ядерного оружейного комплекса и атомной энергетики.За прошедший год караулы и войсковые наряды воинских частей по охране важных государственных объектов задержали более 35 тыс. нарушителей, а также предотвратили хищения материальных средств на сумму свыше 750 млн рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны обеспечили безопасность более 369 тыс. объектов, свыше 1 млн квартир и 166 тыс. мест хранения имущества граждан, задержали более 47,6 тыс. злоумышленников, в отношении которых уголовные дела направлены в суд.

﻿ Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова