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"Вольво" врезался в опору на развязке Мельникайте - Федюнинского

12:27 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Пять человек получили травмы в четырех дорожных авариях в Тюменской области 25-26 марта.

26 марта днем на развязке ул. Мельникайте - Федюнинского областного центра в металлическую опору въехал автомобиль "Вольво ХС70". 30-летний водитель находился в состоянии опьянения и управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортом. Он получил открытый перелом голени. Рваная рана и вывих кисти руки у 30-летнего пассажира.

Вечером 26 марта на 14 км федеральной автодороги Тюмень – Ишим – Омск автомобиль "Лада" сбил 38-летнего пешехода. Он получил перелом голени со смещением и рану лба, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

В с. Вагай днем 25 марта на ул. Кирова автомобиль "Жигули" сбил 41-летнего мужчину, который получил травму головы и перелом голени. Водитель с места ДТП скрылся, но был установлен и разыскан. Это 27-летний житель Тобольска, лишенный права управления транспортом.

В Тюмени вечером 25 марта на пересечении ул. Тульской и проезда Геологоразведчиков автомобиль сбил 31-летнего пешехода, переходившего на запрещающий сигнал светофора. Пешеход получил травму голени. Автомобиль с места ДТП скрылся. Очевидцев и всех, кто располагает информацией по данному факту, ГИБДД просит обратиться по телефонам 794-686, 794-589.

Фото ГИБДД Тюменской области

Соб. инф.

Теги: дорожная авария , Тюмень - Омск , Вагайский район

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