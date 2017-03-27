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Благополучные люди чаще становятся на учет по поводу туберкулеза

15:00 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

На 3% снизился показатель заболеваемости туберкулезом в Тюменской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

Об этом сообщила главный врач Областного противотуберкулезного диспансера региона Наталья Пирогова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Специалисты выявили в 2016 году 1 тыс. 152 больных туберкулезом, из них 1 тыс. 7 человек проживают на территории области.

Наталья Пирогова пояснила, что эпидситуация в Тюменской области лучше, чем в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. В рейтинге регионов область уступает Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому округам.

"На северах более молодое население. Там туберкулезом болеют меньше. Тем более там работают вахтовым методом. Если даже они выявляют болезнь, они отправляют заболевших по месту жительства, то есть, например, к нам", - пояснила Наталья Пирогова.

Если эпидситуацию сравнить по субъектам всей страны, в Тюменской области туберкулез остается в целом распространенным явлением. Однако тенденция идет к снижению уровня заболеваемости и уровня смертности.

"Печально, что регистрируем заболевших. Но, поверьте, не только социально и материально неблагополучные болеют, это может коснуться и вполне обеспеченных людей. Как правило, таких пациентов у нас на учете состоит даже больше", - сказала Наталья Пирогова.

Как пояснила она, у каждого взрослого человека в организме есть туберкулезная палочка. Спровоцировать заболевание может многое: случайный контакт, стресс, сопутствующее заболевание. 

Ирина Ромашкина

Теги: Областной противотуберкулезный диспансер , туберкулез

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