Запись к врачу остается самой востребованной услугой медицинских ИТ-сервисов

фото ИА "Тюменская линия"

Более 30 тыс. жителей Тюменской области каждый месяц записываются к врачу через мобильное приложение "Медицина 72". Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Продукт тюменских разработчиков оценили и пациенты, и специалисты высокого класса: проект неоднократно получал положительные отзывы и награды на различных профессиональных и общественных конкурсах.

Мобильное приложение "Медицина 72" позволяет в несколько кликов самостоятельно записаться на прием к врачу, сделать это для родных и близких. Предоставляет личный кабинет для хранения постоянно используемых данных, информацию о медицинских учреждениях и их контактные данные, напоминает о предстоящем приеме с возможностью синхронизации с календарем смартфона.

Кроме того, в приложении обновлен раздел "Послы жизни". Здесь расширили перечень справочных и биометрических показателей в "Дневнике здоровья": дата рождения, пол, рост, вес, температура, группа крови, субъективная оценка состояния, использование показателей таблицы SCORE, с возможностью выгрузки статистики по каждому из пунктов.

Раздел "Послы жизни" - это дневник здоровья, позволяющий вести журнал измерений таких показателей как давление, уровень глюкозы и холестерина, вести расписание приема медикаментов, напомнить о необходимости сделать измерение или принять препарат, уведомить о критических показателях и пропущенных приемах препаратов.

Для удобства граждан создано несколько альтернативных способов записи на прием к врачу. И, примечательно, что популярность сервисов постоянно растет.

Помимо мобильного приложения на региональном портале госуслуг существует сервис "Личный кабинет пациента", которым пользуются 57 тыс. граждан ежемесячно.

Самой востребованной услугой личного кабинета также является возможность записаться на прием к врачу. Кроме того, тюменцы часто пользуются государственной услугой "Сменить медицинскую организацию". В сервисе есть еще несколько полезных функций: с помощью услуги "Получить запись из электронной медицинской карты" можно получить результаты исследований, проведенных в медицинском учреждении, без повторного посещения, госуслуга "Узнать стоимость оказанных услуг" позволит гражданам узнать стоимость оказанных услуг и потраченную сумму бюджетных средств.