"Мисс Россия": как тюменка Роя Байрамова готовится к финалу
instagram.com/royjones1
Три дня осталось до старта голосования за звание "Мисс Россия-2017". Оно начнется 1 апреля.
Напомним, Тюмень на престижном конкурсе представляет модель Роя Байрамова. Вместе с другими претендентками на корону первой красавицы страны девушка проживает в отеле "Империал парк" в Москве, где полным ходом идет подготовка к финалу.
images02.missrussia.ru
Девушки много занимаются, работая над собой. У них уже состоялись первая встреча со стилистами, мастер-класс по визажу от М.А.С. и фотосессия для официального каталога конкурса, которую провел известный фотограф из Нью-Йорка Джонатан Беккер.
images01.missrussia.ru
images02.missrussia.ru
images02.missrussia.ru
Многие девушки исправно ведут Instаgram. В частности, Роя Байрамова пишет о том, что все очень здорово, приятная обстановка.
instagram.com/royjones1
Каждый день девушка узнает что-то новое и меняется к лучшему. Например, тюменка отметила, что ей выровняли цвет волос и теперь они именно такие, как Роя всегда мечтала. Она также указала, что происходящие изменения касаются не только внешности: "Я довольна от того, как меняется мой внутренний мир. Когда ты просто счастлив...".
Евгения Тенегина