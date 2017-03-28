"Мисс Россия": как тюменка Роя Байрамова готовится к финалу

instagram.com/royjones1

Три дня осталось до старта голосования за звание "Мисс Россия-2017". Оно начнется 1 апреля.

Напомним, Тюмень на престижном конкурсе представляет модель Роя Байрамова. Вместе с другими претендентками на корону первой красавицы страны девушка проживает в отеле "Империал парк" в Москве, где полным ходом идет подготовка к финалу.

images02.missrussia.ru

Девушки много занимаются, работая над собой. У них уже состоялись первая встреча со стилистами, мастер-класс по визажу от М.А.С. и фотосессия для официального каталога конкурса, которую провел известный фотограф из Нью-Йорка Джонатан Беккер.

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images02.missrussia.ru

images02.missrussia.ru

Многие девушки исправно ведут Instаgram. В частности, Роя Байрамова пишет о том, что все очень здорово, приятная обстановка.

instagram.com/royjones1

Каждый день девушка узнает что-то новое и меняется к лучшему. Например, тюменка отметила, что ей выровняли цвет волос и теперь они именно такие, как Роя всегда мечтала. Она также указала, что происходящие изменения касаются не только внешности: "Я довольна от того, как меняется мой внутренний мир. Когда ты просто счастлив...".

Евгения Тенегина