Владимир Якушев: Тюменский индустриальный университет имеет хорошие научно-исследовательские наработки

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Опорные университеты страны защищали планы и стратегические проекты, а также отчитывались о результатах работы за 2016 год на заседании Совета по реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов РФ 28 марта.

В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, входящий в состав Совета.

В целом по стране, в этой программе участвуют 11 вузов. Их деятельность и эффективность преобразований в 2016 году изучили и проанализировали эксперты, которые представили свое мнение и оценку по основным критериям: реализация мероприятий программы развития и выполнение ее финансового плана, достижение показателей результативности. Они включают общую численность студентов, доходы вуза из всех источников, объем НИОКР, число публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности студентов, модернизацию образовательной деятельности и системы управления университетом, развитие кадрового потенциала и другие.

По словам и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероники Ефремовой, представляющей ТИУ на защите проектов, самым значимым событием прошлого года стало формирование единого коллектива после объединения двух высших учебных заведений региона. Она отметила, что из десяти ключевых показателей результативности программы в 2016 году вуз выполнил восемь.

www.tyuiu.ru

Говоря о модернизации образовательного процесса, она сообщила, что Тюменский индустриальный университет приложил существенные усилия, чтобы ориентировать основные и дополнительные образовательные программы на потребности региональных работодателей, вовлекая представителей бизнеса в процесс их разработки и оценки результатов обучения. ТИУ увеличил объем подготовки и востребованность программ магистратуры и аспирантуры по актуальным для региона направлениям. В университете заложена основа научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры, которая в перспективе закроет многие потребности региональных и национальных компаний в исследованиях и разработках. Связь с компаниями реального сектора экономики, в частности нефтегазовыми и строительными, позволила создать в университете междисциплинарные коллективы. В вузе сформированы проектные команды и компетенции по управлению проектами. В них вовлечена почти половина основного персонала учреждения.

В университете начался процесс формирования центров превосходства по прорывным и уникальным направлениям научных исследований, включая бурение, нефтесервис, нефтехимию, новые строительные материалы, математическое моделирование, промышленный дизайн. Вуз на данном этапе обеспечивает 30% кадровой потребности отраслевых предприятий в молодых специалистах.

В процессе защиты Тюменский индустриальный университет представил свой стратегический проект на текущий год - создание регионального инновационного кластера в сфере компетенций SMART-City, IoT/lioT и Big Data. Вуз получил поддержку от ключевых партнеров проекта. В планах - организовать лабораторию "Умный дом", представляющую собой инжиниринговое подразделение для разработки решений по системам "умного дома". Создать пять прототипов программно-аппаратных и технологических решений – "умных" компонентов для опытно-промышленного испытания на городских объектах, а также развернуть первую открытую региональную сеть интернета вещей IoT/IioT.

Экспертов интересовало, отразилось ли объединение вузов на сотрудничестве с крупными промышленными компаниями.

Владимир Якушев отметил, что представители компаний входят в попечительский совет вуза. На этой площадке обсуждаются все программы развития и решения.

"После объединения и создания Тюменского индустриального университета интерес крупных игроков рынка - нефтегазовых и нефтесервисных, строительных компаний к вузу не утрачен. Наоборот, у этого сотрудничества появились новые перспективы и реальные проекты, востребованные с обеих сторон. Особенно ярко это взаимодействие проявляется в реализации проектов, связанных с импортозамещением. У компаний нефтегазовой сферы есть заинтересованность к разработкам и переходу на использование отечественных программных продуктов для этой отрасли. Все традиционные направления в сотрудничестве с постоянными партнерами вуза также развиваются. Тюменский индустриальный университет - один из тех, кто имеет хорошие научно-исследовательские наработки и готовит специалистов для добычи трудноизвлекаемого углеводородного сырья",- пояснил Владимир Якушев.