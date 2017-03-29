Овощи от "ТюменьАгро" тюменцы смогут купить рядом с домом

Мини-магазины, в которых будут продаваться овощи, выращенные на тепличном комбинате "ТюменьАгро", появятся вскоре в жилых массивах областного центра. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор предприятия Алексей Кремлев.

"Областной департамент потребительского рынка и туризма согласовал нам размещение нескольких павильонов для розничной продажи овощей. Кроме того, нашу продукцию можно купить на всех тюменских рынках", - рассказал исполнительный директор тепличного комбината "ТюменьАгро".

Продукция комбината пользуется спросом не только в Тюмени, но и в северных автономных округах и других регионах Уральского федерального округа, рассказал Алексей Кремлев губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, который посетил тепличный комбинат с рабочим визитом.

Напомним, тепличный комбинат "ТюменьАгро" выращивает огурцы, томаты, салат и зелень. Поставки продукции на рынок начались в 2015 году. Тогда было отгружено потребителям более 5,5 тонны овощей закрытого грунта. В 2016 году объем реализации превысил 8 тонн.

Необходимо отметить, что овощи от предприятия "ТюменьАгро" отличаются экологической безопасностью, поскольку получают сбалансированное питание. Этим процессом управляет компьютер.

"Если вы проверите овощи со своей дачи, то там будет больше нитратов, чем в нашей продукции. Потому что на дачах используются, в основном, органические удобрения, которые содержат большое количество азота. А наши томаты и огурцы получают полный комплекс удобрений и микроэлементов", - рассказал журналистам директор по производству Владимир Поляков.

Обеспеченность Тюменской области овощами закрытого грунта не дотягивает и до пятидесяти процентов, отметил в беседе с журналистами Владимир Якушев. "Поэтому без третьей очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" никак не обойтись. Очень важно, чтобы инвестор принял решение о реализации этого проекта. Правительство региона готово оказать всю необходимую помощь", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко