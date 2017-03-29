Бронза – неудача для шахматистки из Югры

Ирина Дроговоз из Ханты-Мансийска заняла третье место на чемпионате Уральского федерального округа по шахматам среди женщин, который завершился в Челябинске.

Несмотря на высокую позицию, этот турнир для северянки можно считать неудачным. Перед стартом соревнований она считалась фавориткой в борьбе за чемпионство. Дроговоз обошлась без поражений. Четыре партии она выиграла, а еще в пяти разошлась миром с соперницами. В итоге Ирина потеряла шесть пунктов своего высокого рейтинга.

Она набрала 6,5 баллов и заработала семь тыс. рублей.

Первое место заняла челябинская шахматистка Альфия Насыбуллина. Второй оказалась ее землячка Юлия Винокур. Обе заработали по 7 очков.

В десятку лучших вошли Елена Семенова из Салехарда (6 баллов – 4 место), сургутянка Екатерина Ковалева (5,5 - 6) и Анастасия Сазонова из Тюмени (5 - 9).

Василий Коньков