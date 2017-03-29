up

29.03.2017 среда

EUR 61.8102

USD 56.9364

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Бронза – неудача для шахматистки из Югры

09:00 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Ирина Дроговоз из Ханты-Мансийска заняла третье место на чемпионате Уральского федерального округа по шахматам среди женщин, который завершился в Челябинске.

Несмотря на высокую позицию, этот турнир для северянки можно считать неудачным. Перед стартом соревнований она считалась фавориткой в борьбе за чемпионство. Дроговоз обошлась без поражений. Четыре партии она выиграла, а еще в пяти разошлась миром с соперницами. В итоге Ирина потеряла шесть пунктов своего высокого рейтинга.

Она набрала 6,5 баллов и заработала семь тыс. рублей.

Первое место заняла челябинская шахматистка Альфия Насыбуллина. Второй оказалась ее землячка Юлия Винокур. Обе заработали по 7 очков.

В десятку лучших вошли Елена Семенова из Салехарда (6 баллов – 4 место), сургутянка Екатерина Ковалева (5,5 - 6) и Анастасия Сазонова из Тюмени (5 - 9).  

Василий Коньков

Теги: шахматы

Последние новости

09:43 Андрей Чувашов развеял слухи вокруг хоровой капеллы Тюменской филармонии и маэстро Антона Шароева Фото
09:32 Комфортные условия труда для персонала "ЗапСибНефтехима" обеспечит завод "Феррум"
09:21 Лыжники региона выиграли три награды свободным стилем
09:10 Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу
09:00 Бронза – неудача для шахматистки из Югры
08:48 Стартовал фотоконкурс "Национальные праздники народов России"
08:26 Сибирские футболисты сыграют в Португалии
08:02 Юные тюменские читатели угадают героев сказок
07:58 Опасного водителя задержали тюменские полицейские Фото
18:40 Владимир Якушев: к бойцам Росгвардии предъявляются особые требования Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: к бойцам Росгвардии предъявляются особые требования

Овощи от "ТюменьАгро" тюменцы смогут купить рядом с домом

Владимир Якушев провел заседание антитеррористической комиссии

Политика

Общественные советы – ключевой институт формирования доверия между обществом и властью, считает Павел Белявский

Утвержден проект стратегии деятельности областной думы

Андрей Руцинский: в Тюменской области высокая исполнительная дисциплина

Экономика

Комфортные условия труда для персонала "ЗапСибНефтехима" обеспечит завод "Феррум"

В Уватском районе приступили к ремонту дамбы

Городские депутаты призвали прояснить ситуацию с теплоснабжающими организациями

Общество

Андрей Чувашов развеял слухи вокруг хоровой капеллы Тюменской филармонии и маэстро Антона Шароева

Концертно-театральное объединение Тюменской области призывает педагогов к диалогу

Стартовал фотоконкурс "Национальные праздники народов России"

Спорт

Лыжники региона выиграли три награды свободным стилем

Бронза – неудача для шахматистки из Югры

Сибирские футболисты сыграют в Португалии

Происшествия

Опасного водителя задержали тюменские полицейские

Безработный тюменец устроил в квартире наркопритон

Тоболяк проведет в колонии строгого режима десять месяцев за пьяную езду
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+