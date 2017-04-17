Альберт Мишин: хоровая школа в Тюмени находится на очень высоком уровне

Фото ИА "Тюменская линия"

Как изменится репертуар и концепция хоровой капеллы Тюменской филармонии с приходом в коллектив нового художественного руководителя Альберта Мишина – этот вопрос взволновал тюменских ценителей жанра.

Как сообщала ранее "Тюменская линия", у хоровой капеллы появился новый руководитель. Комментарий о своем назначении корреспонденту агентства "Тюменская линия" дал сам Альберт Мишин.

- Как обновится репертуар хоровой капеллы?

- Я хочу сказать, что я люблю и европейскую, и русскую музыку. В любом случае, в новом сезоне мне бы хотелось, чтобы в репертуаре капеллы была русская музыка.

Что касается сольной программы, первый "Рождественский концерт" будет семейным. В нем будут звучать как известные детские мелодии. Так и более серьезная музыка. В первом отделении будет европейская, а во втором отделении будет русская музыка: европейское Рождество и русское Рождество.

Второй концерт обратится к творчеству Валерия Гаврилина. Он будет представлен, может быть, какими-то песнями его, может быть, буквально несколько номеров возьмем из цикла "Перезвоны". У Георгия Свиридова возьмем "Курские песни". У Дмитрия Смирнова это будет Александр Блок. Большие планы. Главное, чтобы это все осуществилось.

- Большая совместная работа хоровой капеллы ведется с камерным оркестром Антона Шароева. Интересно, что вам хочется предложить маэстро?

- Антон Георгиевич уже предложил свой репертуар на новый сезон. Сформировано семь концертов. Это в основном западно-европейская музыка. У него уже выстроены концепции каждого концерта. У него выстроена определенная структура. Вообще хочу сказать, что я к Антону Георгиевичу очень уважительно отношусь. Потому что это опыт.

Вы знаете, в Вологде у меня последние два года хормейстером был бывший художественный руководитель Вологодской филармонии Соболев Геннадий Иванович. Ему уже 79 лет. Но у него опыт этой старой хоровой школы, который для меня как раз очень ценна, я ее очень люблю. Я к возрасту отношусь очень уважительно.

- Как идет подготовка сводного хора ко Дню славянской письменности, который пройдет 24 мая?

- Пока еще конкретики нет. Подготовка идет. Каждый раз это новые произведения.

- Сложилось ли у вас уже какое-то мнение о тюменских хористах и солистах, которых вы, возможно, увидите, будучи членом жюри конкурса молодых дарований "Дебют-2017"?

- Я могу им только пожелать успехов. А когда я их увижу, только тогда я смогу сказать что-то о них. Я пока не знаком ни с кем. Знаю, что хоровая школа в Тюмени находится на очень высоком уровне.

Я буквально 23 марта прилетел, я еще и город толком не видел. Я вижу, что он такой прогрессивный, такой активный, очень много молодежи. (Улыбается) Я прошел, увидел резьбу. Мне вспомнилась вологодская резьба, она, конечно, отличается. Вот и все, понимаете? Я еще до исторической части, до Набережной не дошел. Нигде еще не был.

Ирина Ромашкина