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И Бах, и Рыбников: хоровая капелла представит композиторов разных эпох

15:32 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.stihi.ru

Репертуар хоровой капеллы Тюменской филармонии расширится и будет контрастным в новом сезоне, заявил новый художественный руководитель коллектива Альберт Мишин.

Как известно, Альберт Мишин ранее возглавлял вологодский мужской хор. Среди поклонников хорового пения появилось мнение, что в тюменской капелле будут преобладать духовные песнопения, как и в хоре вологодского коллектива.

"Одним из направлений мужского хора была церковная музыка. Особенно это касается древнего певческого искусства. Совместно с Санкт-Петербургской консерваторией мы записали два диска – две антологии древних распевов. При поддержке гранта президента РФ был выпущен сборник, который называется "Певческая традиция Русского Севера", где были опубликованы расшифровки. Это песнопения из древних рукописей, которые хранятся в библиотеках. Это была неотъемлемая часть нашего творчества. Духовная музыка – прекрасная музыка. Но мужской хор был очень разножанровый. Последний наш концерт "Мамина пластинка" - это песни в стиле ретро. Основной песней в нем была "Мамина пластинка" ВИА "Синяя птица", - пояснил Альберт Мишин. 

Духовная музыка обязательно останется в репертуаре хоровой капеллы, заверяет руководство Тюменской филармонии. Вместе с тем репертуар коллектива обновится произведениями современных авторов.

Планы нового сезона Тюменской филармонии сформированы с учетом тех произведений, который новый художественный руководитель хоровой капеллы взял в программу, работы капеллы с симфоническим оркестром, продолжения абонемента "Хоровая капелла приглашает", сообщил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

Первый концерт будет посвящен "Рождественским мелодиям", в который включат произведения и европейских композиторов, начиная с XVII века, и русских композиторов.

"Это будет большой спектр произведений от XVII до XX века: и Бах, и Рыбников", - пояснил художественный руководитель хоровой капеллы Альберт Мишин.

В новом сезоне хоровая капелла представит концерт, посвященный песенной классике второй половины XX века. Руководители филармонии считают, что эта программа будет востребована и поможет организовать гастрольные туры для капеллы в будущем.

Профессиональная хоровая музыка также представлена в концерте "XX век. Золотые десятилетия". Это музыка второй половины XX века композиторов Валерия Гаврилина, Георгия Свиридова, Владимира Мартынова. Еще одним сюрпризом для тюменцев станет премьера концертов композитора Дмитрия Смирнова.

Ирина Ромашкина

Теги: Альберт Мишин , Тюменская филармония , хоровая капелла

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