Открылась регистрация на форум "УТРО-2017"

форумутро.рф

Началась регистрация на форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2017". Приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в России и странах СНГ.

Форум "УТРО-2017" пройдет в Челябинской области на территории пансионата "Карагайский бор" с 20 по 30 июня.

Организаторы ожидают более 1,5 тыс. молодых людей. Заявки можно подать на официальном сайте или в автоматизированной информационной системе "Молодежь России".

Мероприятие проходит в две смены, каждая включает шесть образовательных площадок.

С 20 по 25 июня будут работать направления "Урал Патриотичный", "Урал Политический", "Урал Экологический", "Урал Добровольческий", "Урал Предприимчивый", "Урал Исторический". Здесь соберутся молодые представители сферы бизнеса, политики, экологии, науки и образования, а также преподаватели, отвечающие за развитие Российского движения школьников, и волонтеры. Подать заявку на первую смену можно до 1 июня.

С 25 по 30 июня работают "Урал Арктический", "Урал Творческий", "Урал Международный", "Урал Трудовой", "Урал Медийный", "Урал Технологичный". Образовательные площадки рассчитаны на представителей культуры, медиа, производственной сферы, информационных технологий и международного направления. Зарегистрироваться необходимо до 5 июня.

Работа будет проходить в четырех форматах: обучение (мастер-классы, семинары, тренинги); обсуждение (круглые столы, дискуссионные площадки, деловые игры); разработка (рабочие группы, проектные мастерские) и практика (общественно значимые акции).

В качестве экспертов, преподавателей и гостей форума приглашаются заслуженные деятели науки и искусства, предприниматели, успешные управленцы, квалифицированные тренеры и лидеры общественного мнения, представители органов исполнительной и законодательной власти, общественные деятели.

Напомним, что молодежный форум "УТРО" проводится в Уральском федеральном округе на протяжении семи лет.

Соб. инф.