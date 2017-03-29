Субсидии на покупку или строительство жилья получат более двухсот селян

www.phototyumen.ru

Более 200 участников получат свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

В Тюменской области в 2017 году продолжены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

15 февраля заключено соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Тюменской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету области на реализацию мероприятий программы.

Выделенные лимиты позволят обеспечить социальными выплатами более 200 участников, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Утвержден список получателей, переданы в администрации муниципальных образований бланки свидетельств для выдачи их участникам.

За годы реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственную поддержку получили 712 участников на общую сумму 914,5 млн рублей (в том числе 276 млн рублей из федерального бюджета, 638,5 - из регионального).

Улучшили жилищные условия 396 молодых семей и молодых специалистов, построено и приобретено жилья общей площадью 35,2 тыс. кв. м.

Соб. инф.