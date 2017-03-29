Тарифы на вывоз мусора утвердили в Тюменском районе

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Тарифы на вывоз мусора изменятся с 1 апреля 2017 года в России. В Тюменском районе плата за вывоз мусора в месяц с жителей индивидуальных домов составит около 100 рублей с человека. Для жителей многоквартирных домов стоимость вывоза мусора будет равна 5,5 рублей за кв. м жилья.

Как рассказал начальник управления ЖКХ Тюменского района Артем Чертов, новая система сбора мусора призвана не только решить остро стоящую перед государством проблему несанкционированных свалок, а таких только в Тюменском районе насчитывается 33, но и, в первую очередь, достичь социальной справедливости в вопросе оплаты за вывоз мусора.

Напомним, что раньше человек, который живет в частном секторе, вообще не платил, хотя точно также производит мусор.

"На территории Тюменского района тех, кто заключил договоры на вывоз мусора, всего 30%. При этом требования о своевременном вывозе отходов предъявляют все граждане без исключения, - отметил Артем Чертов. - Чтобы решить этот вопрос, в законодательство РФ недавно внесены изменения, в соответствии с которыми услуга по вывозу твердых бытовых отходов перешла из жилищной в коммунальную".

Отметим, что норматив накопления ТБО на одного человека теперь составляет 3,93 куб. м мусора в год (или 470 кг ). Hаньше цифры были другие – от 0,75 до 0, 9 куб. м. Норматив пересмотрен в связи с увеличением объема мусора, приходящегося на одного человека (например, стало много фасовочной тары, крупногабаритного мусора).

В большинстве муниципалитетов Тюменского района тариф на вывоз кубических метров мусора снизился (есть села, где на 50%), но из-за увеличения нормативов накопления плата изменилась, сообщает управление информационной политики Тюменского района.