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Специалисты оценили готовность тренировочного полигона WorldSkills в Тюмени

18:05 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

На 50% оценили готовность Межрегионального центра компетенций (МЦК) в области искусств, дизайна и сферы услуг члены наблюдательного совета на заседании в Тюмени.

Как пояснила директор Межрегионального центра, наблюдательный совет – это высший орган управления МЦК. Чиновники Министерства образования РФ, специалисты агентства стратегических инициатив, представители WorldSkills, члены органов исполнительной власти Тюменской области, сотрудники тюменского МЦК оценили готовность тренировочного полигона к работе.

Член наблюдательного совета, директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев рассказал, что на заседании специалисты подвели промежуточные итоги командной работы, оценили результаты за текущий период. По его словам, многие аспекты отработаны детально и не вызывали вопросов у членов наблюдательного совета. 

Фото ИА "Тюменская линия"

"Есть вещи, решенные на 100 процентов, есть те, которые требуют доработки. Обсуждалась и практическая составляющая, которая очень детально отработана, по ней было меньше всего вопросов у членов наблюдательного совета. Были вопросы законодательного характера. Здесь задействовано очень много структур: и техникум, и WorldSkills, и МЦК. И у каждого здесь есть свои интересы и обязательства. Мы должны все учесть и подписать правильно соглашения для того, чтобы потом всем было комфортно работать на единой площадке", - считает Андрей Пантелеев.

Оснащение учебных лабораторий МЦК идет по плану дорожной карты проекта. К апрелю тюменский тренировочный полигон WorldSkills Russia подготовит базу по восьми компетенциям из 16 представленных.

Фото ИА "Тюменская линия"

Как пояснила директор МЦК, впереди работа с актуальными для региона компетенциями - "Ландшафтный дизайн", "Флористика", "Видеомонтаж", "Социально-медицинский уход", а также компетенциями, связанными с медицинской оптикой, ювелирным делом. Кроме того, специалисты центра готовят лаборатории для двух специальностей, обучение по которым будут проходить студенты учебного центра - это графический дизайн и технологии эстетических услуг. Оснащение постов по этим компетенциям и специальностям МЦК закончит до 20 августа, сказала Марина Галанина.

Как сообщала ранее "Тюменская линия", тренировочный полигон Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг, созданный на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса по стандартам WorldSkills, начнет полноценную работу с 1 сентября 2017 года. 

Дополним, тренировочный полигон WorldSkills Russia Тюмени будет готовить специалистов по пяти профессиям из Топ-50 - косметолог, парикмахер, повар-кондитер, специалист по гостеприимству и графический дизайнер.

Ирина Ромашкина

Теги: МЦК , WorldSkills Russia Tyumen , WorldSkills Russia , Андрей Пантелеев , WorldSkills

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