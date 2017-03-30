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Тюменские депутаты определились со льготами на местные налоги

11:10 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской городской думы

Изменения в положение о местных налогах города депутаты Тюменской городской думы приняли единогласно. В эти минуты продолжается заседание местного представительного органа власти.

Документ представил директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук. Во вступительном слове он отметил, что корректировки носят технико-юридический характер и нацелены на приведение положения в соответствии с федеральным законом.

Тем не менее, у депутатов возник ряд вопросов к докладчику. Депутат Алексей Чарков высказал опасения, что из-за слишком большого перечня документов получить льготы по местным налогам будет невозможно.

"У меня складывается такое впечатление, что документ создан не для усовершенствования нормативно-правового регулирования, а для усложнения. Вы встречались с бизнесменами, обсуждали изменения? Ваша инициатива, с одной стороны, хорошая, а с другой стороны, список документов и справок кратно увеличен. Мое глубокое убеждение: когда вы подобные вопросы предлагаете, необходимо общаться с людьми. Когда я спрашивал, сколько у вас заявилось на получение льгот, стало ясно, что это пять компаний, а с принятием этого документа их станет еще меньше", - высказал мнение Чарков.   

Директор департамента финансов и налоговой политики заверил депутата, что увеличение перечня документов никак не скажется на доступности в получении льгот, поскольку добавляются лишь ксерокопии учредительных документов.

"В данном перечне документов мы уточняем лишь формулировку и приводим их в соответствие с федеральным законодательством. В заявлении получатель уточняет, зачем ему нужны льготы и какой эффект от этого получит город. Добавляются лишь ксерокопии учредительных документов, это позволяет нам определить категорию налогоплательщиков, которым предоставляются льготы. С бизнес-сообществом мы не общались и предложений не получили", - ответил чиновник.

Во время обсуждения депутат Мурат Тулебаев обратил внимание коллег, что в перечне предприятий, которые заявились на получение налоговых льгот в 2016 году, заявлено предприятие ГМС "Нефтемаш".

"Я не знаю, была ли оказана поддержка, но эта компания рассчитывала на льготу 383 тысячи рублей по уплате налога на землю. У меня на руках договор аренды нежилого помещения (спортзал, который находится в собственности Нефтемаша) – Тюмень уже арендует помещение для секции спортивной гимнастики с оплатой в месяц 303 тысячи рублей. У меня вопрос: имеет ли право организация, которая получает из бюджета средства за аренду помещения, получать еще и налоговою льготу", - поинтересовался Тулебаев.

Как выяснилось, право на льготу имеет собственник земельного участка. Информацию по данному вопросу представители городской администрации обещали проверить.

После оживленной дискуссии депутаты единогласно приняли внесение изменений в положение о местных налогах города Тюмени.

Екатерина Исаева

Теги: льготы , Алексей Чарков , Мурат Тулебаев , Андрей Пилипчук , гордума , налоги , господдержка

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