Автор "Тобола" издает книгу об истории Сибири

Тюменская линия

Документальную книгу об истории Сибири издает писатель Алексей Иванов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тобольска, "Дебри" – историческая основа романа "Тобол". А еще и рассказ о том, как со времен от Ермака до Петра создавалась русская Сибирь, зачем она была нужна России и какими усилиями далось покорение неведомой тайги.

"Дебри" – достоверное повествование о дерзости землепроходцев и воровстве воевод, о забытых городах Мангазее и Албазине, об идолах и шаманизме, о войнах с инородцами и казачьих мятежах, пушнине и могильном золоте, о сибирских святых и протопопе Аввакуме, о служилых людях и ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и первых натуралистах. Сибирская история полна страстей, корысти и самоотверженности.

"Дебри" - почти рентгеновский снимок романа "Тобол". Это интереснейший опыт: восприятие художественного текста на фоне реальных событий. Это практически взгляд на роман из писательской головы, когда начинаешь вдруг отличать сюжет от истории, персонажей от деятелей, художественную картинку от фотографии", - отметила продюсер писателя Алексея Иванова и соавтор книги Юлия Зайцева.

Роман "Тобол" посвящен петровским временам истории Сибири. Первая часть романа "Много званых" - опубликована, тираж книги уже достиг 45 тыс. экземпляров, на очереди - документальные хроники "Дебри" и вторая часть романа "Мало избранных", она выйдет в конце лета 2017 года.