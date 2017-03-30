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Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени

16:05 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Ежегодная патриотическая акция "Мы помним" стартует в Тюменской области 3 апреля.

Об ее основных мероприятиях организаторы рассказали на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Всего, по их словам, кампания будет включать шесть крупных акций. 3 апреля в областном центре, Ишиме и Тобольске стартуют "Уроки великой войны" для учащихся 9-10 классов и студентов. В районных школах и библиотеках также пройдут патриотические занятия с участием ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Отдельные уроки проведут представители силовых структур, ежегодно к акции присоединяется прокуратура и Тюменская таможня. Продлятся "Уроки великой войны" до 5 мая.

Параллельно в вузах Тюмени будет работать интерактивный музей "Мы помним: цена победы". Как рассказал руководитель проекта Владимир Сбитнев, это будет особая магнитная конструкция, с помощью которой молодежь увидит ключевые события войны 1941-1945 годов и рассмотрит военную технику. Работать такие выставки будут до 7 мая.

3 апреля также стартует традиционная акция "Георгиевская ленточка". Только в Тюмени  молодогвардейцы и волонтеры планируют раздать более 20 тыс. ленточек. Ленточки получат гости Тюмени в аэропорту Рощино.

30 апреля молодежь приглашают сыграть в игру "Знамя Победы" на набережной. Итогом ее станет установка копии Знамени Победы на Мосту влюбленных.

9 мая молодогвардейцы организуют традиционную Всероссийскую минуту молчания. В 2016 году в ней участвовали около 3 тыс. человек, на сей раз организаторы планируют привлечь не менее 10 тыс. человек. К акции присоединятся торговые центры города и предприятия общепита.

Продолжится кампания "Мы помним" и после 9 мая. 22 июня, в день начала войны, молодогвардейцы приглашают на акцию "Свеча памяти".  В 2016 году к ней присоединились около 100 горожан.

Всего организаторы в 2017 году постараются привлечь к патриотическим мероприятиям не менее 12 тыс. человек.

"Мы готовы к сотрудничеству со школами, библиотеками, союзами ветеранов, силовыми структурами, общественниками. Приходите, предлагайте, мы поддерживаем любые начинания", - отметил руководитель тюменских молодогвардейцев Роман Рзаев.

Соб. инф.

Теги: молодежь , Роман Рзаев , патриотическое воспитание , День Победы , Молодая гвардия
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