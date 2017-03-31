Поделиться историями ветеранов войны в Интернете может каждый житель региона

Фото ИА "Тюменская линия"

Масштабный информационный проект "Память.рф" запускают молодогвардейцы в Тюмени.

Принять участие в нем может каждый, для этого нужно снять ролик об участнике войны или трудового фронта, блокадниках, детях войны и всех, чья судьба была связана с Победой. Главная цель: чтобы будущие поколения могли увидеть и услышать победителей и знали о войне от самих участников.

"Ветеранов становится все меньше. Наша задача: записать и запомнить их истории. Это общероссийский проект, в перспективе мы видим его как аналог "Бессмертного полка" в Интернете, где кроме фотографий будут еще и выступления самих ветеранов, подробный рассказ об их судьбах", - рассказал руководитель тюменских молодогвардейцев Роман Рзаев.

Длительность каждого ролика – от 10 до 20 минут, снять его можно на телефон и опубликовать на портале "Память.рф". Также молодогвардейцы предлагают расширить проект и дополнить его историями участников других боевых действий, в том числе ветеранов Афганской войны.

"Не все школьники знают об этом. Мы хотим рассказать, объяснить значение, познакомить с участниками действий, ведь историю своей страны и ее героев должен знать каждый", - отметил Роман Рзаев.

Евгения Шевцова