up

31.03.2017 пятница

EUR 60.595

USD 56.3779

В Тюмени -5..-7 С 6 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Поделиться историями ветеранов войны в Интернете может каждый житель региона

17:24 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Масштабный информационный проект "Память.рф" запускают молодогвардейцы в Тюмени.

Принять участие в нем может каждый, для этого нужно снять ролик об участнике войны или трудового фронта, блокадниках, детях войны и всех, чья судьба была связана с Победой. Главная цель: чтобы будущие поколения могли увидеть и услышать победителей и знали о войне от самих участников.

"Ветеранов становится все меньше. Наша задача: записать и запомнить их истории. Это общероссийский проект, в перспективе мы видим его как аналог "Бессмертного полка" в Интернете, где кроме фотографий будут еще и выступления самих ветеранов, подробный рассказ об их судьбах", - рассказал руководитель тюменских молодогвардейцев Роман Рзаев.

Длительность каждого ролика – от 10 до 20 минут, снять его можно на телефон и опубликовать на портале "Память.рф". Также молодогвардейцы предлагают расширить проект и дополнить его историями участников других боевых действий, в том числе ветеранов Афганской войны.

"Не все школьники знают об этом. Мы хотим рассказать, объяснить значение, познакомить с участниками действий, ведь историю своей страны и ее героев должен знать каждый", - отметил Роман Рзаев.

Евгения Шевцова

Теги: Память поколений , Молодая гвардия , патриотическое воспитание
Ранее в сюжете
30.03.2017, 16:05 Мероприятия молодогвардейцев ко Дню Победы в Тюмени
20.03.2017, 13:32 Театр фронтовой песни приглашает тюменцев
20.03.2017, 12:49 «Бессмертные полки» России и Италии договорились о сотрудничестве
09.03.2017, 13:54 Тобольские авторы создали песню в честь легендарного разведчика Николая Кузнецова
18.02.2017, 13:21 Она дала клятву и ушла добровольцем на фронт. Ветеран войны отмечает день рождения
02.02.2017, 09:10 Заводоуковскому ветерану исполняется девяносто пять лет
07.11.2016, 18:03 В Ялуторовске чествовали участника исторического парада 1941 года на Красной площади

Последние новости

19:14 В Тюмени стартовала неделя добрых дел
18:56 Федеральный центр нейрохирурги в Тюмени помогает больным эпилепсией Фото
18:34 Весной уральцы переходят на мобильный антистресс
18:14 Новые правила поступления в аспирантуру вступили в силу
17:56 1 апреля - события дня
17:45 Геннадий Иванов предлагает расширить акцию "Бессмертный полк"
17:33 "Тюменский бройлер" ждет ребрендинг
17:24 Поделиться историями ветеранов войны в Интернете может каждый житель региона
17:12 Росгвардия пресекла деятельность трех ОПГ, занимавшихся хищением нефти в Югре
17:01 Культурная программа для горожан в первые выходные дни апреля
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: у Тюменской области с Республикой Беларусь сложились тесные партнерские отношения

Тюменские врачи-хирурги применили новую технологию и оформили патент на изобретение

Чемпионат России по биатлону в тюменской "Жемчужине Сибири" пройдет на высоком уровне

Политика

Депутат Госдумы поможет жителям Нижней Тавды в жилищном вопросе

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Заседание городской думы началось в Тюмени

Экономика

"Тюменский бройлер" ждет ребрендинг

Сельхозтехника и оборудование тюменских аграриев на полпути к полному обновлению

Тюменская область удваивает возможности обновления техники для аграриев

Общество

В Тюмени стартовала неделя добрых дел

Федеральный центр нейрохирурги в Тюмени помогает больным эпилепсией

Весной уральцы переходят на мобильный антистресс

Спорт

Тюменец огорчил португальских футболистов

Шахматистка из Югры добилась уральского серебра

Изменилось расписание движения автобусов на чемпионат России по биатлону

Происшествия

Росгвардия пресекла деятельность трех ОПГ, занимавшихся хищением нефти в Югре

Жителя Лабытнанги подозревают в убийстве сожительницы

Житель Исетского района незаконно срубил около семидесяти берез
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+