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Юные жители области активно участвуют в проекте "Мы - потомки героев"

08:27 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Более 1 тыс. 100 подписчиков набрала группа "Мы - потомки героев" в сети "ВКонтакте".

В рамках областного проекта "Мы - потомки героев" тюменские школьники знакомятся с историей родного края, общаются с ветеранами, ходят к ним в гости и узнают историю из первых уст. Записанные видеоролики и письма ребята не просто бережно собирают в школьных музеях, но и делятся ими в соцсетях.

Как рассказала заместитель директора школы №48 Татьяна Герасимова, любовь к Родине начинается с горячей привязанности к своему дому, школе, городу. 

"Школа поддерживает тесную связь с советом ветеранов жилого комплекса Мыс, с воинами-интернационалистами. Девятнадцать учеников служили в Афганистане, о них сняли фильм и оформили тематическую выставку. Ребята поддерживают постоянную акцию "Ветеран живет рядом": навещают героев и помогают им по хозяйству, ухаживают за памятником на улице Гагарина, встречаются с узниками концентрационных лагерей, участвуют в соревнованиях, военно-патриотических играх, смотрят военные фильмы", - пояснила Татьяна Герасимова.

Интернет-площадка позволила школьникам из разных уголков области обменяться собранными материалами, объединиться для общих дел, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

"Проект "Мы - потомки героев" показывает картину прошлого, подвиги героев трогают детскую душу. Вот почему военно-патриотическое воспитание занимает ведущее место в становлении характера и личности настоящего человека", - считает Татьяна Герасимова.

Соб. инф.

Теги: школьники , патриотическое воспитание , социальные сети , Великая Отечественная война , ветераны
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