В Тюменской области готовятся к празднованию Дня Победы

Фото ИА "Тюменская линия"

Подготовку к празднованию в регионе 72-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне обсудили губернатор и главы всех городов и районов на выездном семинаре-совещании в Тобольске.

Владимир Якушев традиционно берет на контроль полное и своевременное проведение всех мероприятий. Так, с 3 апреля в Тюменской области начинаются единовременные выплаты по пять тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, вдовам погибших военнослужащих, жителям блокадного Ленинграда. По две тысячи рублей разово получат труженики тыла, дети погибших участников Великой Отечественной войны и родившиеся до 1932 года.

Заместитель губернатора Ольга Кузнечевских по видеосвязи из Тюмени напомнила главам администраций, что в каждом городе и районе должны пройти торжественные приемы в канун 9 мая. В том числе в ряде муниципалитетов по сложившейся традиции главы сельских поселений в торжественной обстановке встретятся и поздравят с праздником руководителей ветеранских организаций.

"Всех глав муниципалитетов также прошу провести личные приемы ветеранов для решения возникающих вопросов. Участников Великой Отечественной, которые в силу состояния здоровья не смогут приехать на праздничные мероприятия, нужно поздравить дома", - отметила Ольга Кузнечевских.

Заместитель губернатора также поручила службам социальной защиты населения обеспечить своевременную доставку ветеранам продуктовых праздничных наборов.

"В регионе действуют благотворительные счета "Победа" и "Благодарение победителям". Подобные счета есть и на муниципальном уровне. Они служат хорошим подспорьем в решении бытовых вопросов ветеранов, - напомнила она. - Главам городов и районов нужно рассказать на своей территории об этой возможности помочь ветеранам".

Отметим, в Тюменской области проживает 14 тыс. 208 ветеранов Великой Отечественной войны, из них участников войны – 724, вдов участников войны – 1 тыс. 156, жителей блокадного Ленинграда – 106, бывших несовершеннолетних узников концлагерей – 125 и тружеников тыла – более 12 тыс.