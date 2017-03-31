Весной уральцы переходят на мобильный антистресс

МегаФон

Тюменцы стали больше волноваться о благополучии близких. Весной на треть выросло число подключений услуги "Радар" для определения местоположения людей. Ежедневно каждый пользователь сервиса в среднем отправляет 10 запросов на получение данных о том, где находится родной человек, таким образом, снимая стресс и волнение за него.

Заботливых пользователей мобильных услуг чаще можно встретить в Тюменской, Свердловской и Кировской областях. Здесь связисты фиксируют наибольшую популярность "Радара". А переживают за близких чаще в Челябинской области – здесь наибольшее число запросов на определение местоположения в среднем на одного пользователя.

"Мы отмечаем два всплеска интереса к "Радару" – весной, когда теплеет и наступает время активных прогулок, и осенью с началом нового учебного года, когда родители особенно переживают за маленьких школьников. Число запросов и подключений снижается в Новый год, который становится наиболее спокойным временем для уральцев", – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Встречается на Урале и нестандартное применение "Радара". Например, для определения местоположения машины с размещением в салоне бюджетного мобильного телефона, который долго держит батарею. Порой сервис помогает делать сюрпризы близким на праздники, когда в разные точки города любимому человеку доставляют подарки.

"Радар" определяет местоположение на основе данных от станций мобильной связи. Для определения достаточно лишь однажды получить разрешение на поиск от близких людей и потом не беспокоить их лишними звонками.

Управлять услугой можно с помощью коротких команд, в мобильном приложении или на сайте.