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Абатские артисты показали "Бабий бунт"

12:16 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента культуры Тюменской области

Абатский народный театр - бренд района. Такое мнение выразил глава Абатского района Игорь Васильев, который побывал на премьере спектакля "Бабий бунт" по мотивам "Донских рассказов" Шолохова.

В зале Абатского районного Дома культуры в день премьеры не было свободных мест. Казачий фольклор, искрометный юмор создали отличное настроение и доставили множество приятных эмоций. Яркая актерская игра, блестящие дуэты, колоритные костюмы и декорации – все соединилось в спектакле, создав эффект погружения зрителя в жизнь казачьего хутора.

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Фото департамента культуры Тюменской области
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1 апреля Абатский народный театр примет участие в Международном фестивале творческих коллективов "Берега Надежды" в Новосибирске, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: театры , премьера , Игорь Васильев , казачество , Абатский район , Михаил Шолохов

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