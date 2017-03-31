Абатские артисты показали "Бабий бунт"
Фото департамента культуры Тюменской области
Абатский народный театр - бренд района. Такое мнение выразил глава Абатского района Игорь Васильев, который побывал на премьере спектакля "Бабий бунт" по мотивам "Донских рассказов" Шолохова.
В зале Абатского районного Дома культуры в день премьеры не было свободных мест. Казачий фольклор, искрометный юмор создали отличное настроение и доставили множество приятных эмоций. Яркая актерская игра, блестящие дуэты, колоритные костюмы и декорации – все соединилось в спектакле, создав эффект погружения зрителя в жизнь казачьего хутора.
Фото департамента культуры Тюменской области
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1 апреля Абатский народный театр примет участие в Международном фестивале творческих коллективов "Берега Надежды" в Новосибирске, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Соб. инф.