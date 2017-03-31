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Культурная программа для горожан в первые выходные дни апреля

17:01 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Молодежного театра «Ангажемент»

Спектакли, акции, встречи в библиотеках и концертные программы пройдут в Тюмени 1 и 2 апреля.

В Молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) 1 апреля в 11 часов начнется интерактивный спектакль "Волшебный горшочек".

1 апреля в 18 часов и 2 апреля в 14 часов - начало спектакля "Река возвращается". 2 апреля в 11 часов в "Ангажементе" начнется спектакль "Умная собачка Соня".

1 апреля в 12 часов в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется программа "День пробуждения Домового". Детей и подростков ждут шутки-розыгрыши, забавы и веселье.

Праздничная программа, посвященная Году экологии, начнется в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в 13 часов.

2 апреля в 14 часов в Тюменском колледже искусств (ул. Республики, 152) начнется отчетный концерт хорового отделения школы искусств им. В. В. Знаменского.

Беседа в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется в 14 часов. Она посвящена 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной.

Для читателей старшего поколения в 15 часов в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется вечер-шутка "Небылицы в лицах".

Встреча любителей английского языка начнется в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1), сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: ДК Водник , концерты , поэзия , Ангажемент , детская школа искусств , английский язык , Год экологии , библиотеки

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