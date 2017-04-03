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Тюменские кафе и торговые центры поддержат Всероссийскую минуту молчания

09:00 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Всероссийская минута молчания начнется на площади Тюменского технопарка 9 мая в 18 часов 55 минут.

Традиционно ее поддерживают водители - на улицах останавливается движение. В 2017 году к ним впервые присоединятся торговые центры и кафе, здесь будут транслировать звук метронома, а за несколько минут до начала акции на экранах появятся ролики о войне и призывы остановиться и почтить память павших бойцов.

Передавать звук метронома также будут все теле- и радиокомпании. Листовки с указанием частот водителям раздают активисты "Молодой гвардии". Как рассказал руководитель тюменских молодогвардейцев Роман Рзаев, в 2016 году в акции участвовали более 3 тыс. горожан, в 2017 году их ожидается не менее 10 тыс.

Напомним, Всероссийская минута молчания – ежегодный торжественно-траурный ритуал на российском телевидении и радио. Выходит она 9 мая в 18 часов 55 минут с 1965 года. Как отмечают специалисты, если почтить каждого погибшего на войне минутой молчания, пришлось бы молчать 52 года.

Евгения Шевцова

Теги: Молодая гвардия , Роман Рзаев , минута молчания , День Победы

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