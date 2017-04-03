Веселые розыгрыши в "Торфянике", танцы в "Строителе" и сказки в библиотеках

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Маленьким и взрослым тюменцам расскажут о жизни и творчестве зарубежных и отечественных писателей, об истории возникновения Дня смеха и познакомят с урало-сибирской росписью 3 и 4 апреля.

3 апреля участники программы "Праздник-проказник" в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) станут участниками веселых розыгрышей, конкурсов и викторин. Начало в 16 часов.

Танцевальный вечер начнется в 18 часов во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179).

4 апреля в 11 часов начнется викторина в библиотеке №15 (ул. Минская, 98/3), посвященная дню рождения Ганса Христиана Андерсена.

В библиотеке №18 (ул. Пражская, 41) 4 апреля в 11 часов начнется рассказ об истории появления древних книг, о том, как выглядит современная книга, о бережном обращении с ней.

4 апреля в 12 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) начнется рассказ о сказочнике Андерсене.

В библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1) 4 апреля в 12 часов начнется презентация о жизни и творчестве Николая Носова.

В 12 часов в библиотеке №17 (ул. Игримская, 33) начнется знакомство с биографией и творчеством Самуила Маршака. Литературная игра пройдет в форме лото: будет отгадывание загадок, отрывков из рассказов в стихах и сказок, исправление ошибок в названии произведений, умение договорить слово из стихотворения, определение названия песен и др.

Студия декоративно-прикладного искусства "Тюльпан" Центра татарской культуры в 16 часов 20 минут в школе №94 (пр. Солнечный, 24) начнет мастер-класс по обучению урало-сибирской росписи, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.