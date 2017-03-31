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День театра привлек почти шестьдесят миллионов пользователей Сети

13:10 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Более 58 млн пользователей стали участниками российской интернет-акции "День театра", приуроченной ко Всемирному дню театра, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

27 марта театры по всей России публиковали в своих сообществах материалы на театральную тематику и проводили трансляции известных спектаклей. Следить за театральным закулисьем, а также присоединиться к акции пользователи могли по тематическим хэштегам. Хэштег акции #Деньтеатра_КультураРФ вошел в топ "Актуальное" по данным социальной сети "Вконтакте".

"По данным аналитической системы Brand Analytics более 20 тысяч авторов разместили тематические публикации в социальных сетях, аудитория которых составила более 58 миллионов человек", - сообщает портал Культура.РФ, инициировавший акцию.

Также 27 марта любой из пользователей мог приобрести билеты на будущие спектакли со значительной скидкой – это стало возможным в рамках акции "Театр GO", проводимой билетной системой Radario и проектом "Яндекс.Афиша" при поддержке портала Культура.РФ. В акции приняли участие 145 театров из 26 городов России, зрителям были доступны билеты со скидкой от 25 до 90% на более чем 1 тыс. 300 событий.

В профессиональный праздник театралы страны провели сотни мероприятий — спектакли, перформансы, мастер-классы, специальные экскурсии, творческие вечера и встречи с актерами. Самыми активными по числу событий оказались Москва, Воронежская область и Краснодарский край. Всего же специальная программа была подготовлена в 52 регионах России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Теги: театры , Минкультура

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