Федеральный центр нейрохирурги в Тюмени помогает больным эпилепсией

Фото ФЦН

235 пациентов, страдающих эпилепсией, прооперированы в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени за пять лет. Более 100 из них – дети.

Лечению этого недуга в центре уделяется особое внимание, курирует направление главврач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

По его словам, эпилепсия – темное пятно в медицине, в оперативной помощи нуждается большое количество больных. При этом за самые сложные случаи готовы браться только тюменские нейрохирурги.

"Потребности пациентов с эпилепсией ни в консервативном, ни в хирургическом, ни в реабилитационном плане не удовлетворены. Хотя технологические возможности современной нейрохирургии позволяют помогать этим людям. Развитию этого направления мы будем уделять пристальное внимание", - подчеркнул профессор.

Пятилетний Станислав Канев из Республики Коми прошел долгий и непростой путь, прежде чем попасть к врачам нейрохирургического центра. Несколько лет он страдал от приступов эпилепсии. Обследование проходил в Москве, в Российской детской клинической больнице. Там ему поставили диагноз "Фокальная корковая дисплазия II типа". Врачебный консилиум решил, что Станислава нужно прооперировать, но взять на лечение юного пациента не решилась ни одна клиника. Тем временем мальчику становилось хуже, он стал отставать в развитии.

"Нам так и сказали: в России вам никто не поможет – риски слишком высоки, обращайтесь за границу. Московский эпилептолог собирался отправить наши документы во Францию, но так и не помог нам. Тогда в республиканской больнице Коми нам посоветовали обратиться в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Здесь нам дали положительный ответ. Неделю назад прошла операция, после нее приступов не было, надеемся, что лечение оказалось эффективным. Наша семья благодарна тюменским специалистам – это врачи с большой буквы", - сказала мама Станислава Нина Канева.

Недавно помощь в ФЦН Тюмени получила еще одна юная пациентка, восьмилетняя Александра Хотенова. Приступы эпилепсии начались у нее с октября 2016 года. Занимаясь каким-то делом, девочка вдруг замирала, а потом приходила в себя, не понимая, что произошло. Длились такие приступы около минуты, поэтому родители не сразу поняли, что их дочь больна.

"Это стало очевидным в январе. Сначала мы попали в городскую больницу №1, по результатам МРТ нас отправили на консультацию к нейрохирургу в ФЦН. После обследования Сашу госпитализировали. Неделю назад прошла операция, врачи говорят, что все хорошо, идем на поправку. Дочка уже встает и разговаривает", - рассказала мама Александры Юлия Хатенова.

Саша призналась, что после операции чувствует себя хорошо, мечтает скорее пойти в школу и увидеться с друзьями.

По словам заведующего детским нейрохирургическим отделением №1 ФЦН Юрия Якимова, в работе с детьми, страдающими эпилепсией, есть особенности. Зачастую маленькие пациенты не могут сформулировать жалобы, описать свое состояние, поэтому чрезвычайно важную роль в их лечении играет высокоразвитая диагностическая база. В центре организованы специальные места, где ведется круглосуточный мониторинг электроэнцефалограммы. Кроме того, МРТ проводится в определенной последовательности, что позволяет отследить мельчайшие изменения в коре и структуре головного мозга.

"Мы продолжаем следить за состоянием больных и после хирургического вмешательства. В нашем центре работает кабинет катамнеза, где собрана вся медицинская информация о пациентах. Здесь врачи проводят контрольные обследования после выписки, оценивают результаты лечения", - добавил врач.

География пациентов, прошедших лечение по эпилепсии в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени, обширна: с 2012 года здесь прооперировали 67 пациентов из Тюменской области, 48 – из Свердловской, более 20 человек – из Пермского края и пациентов еще из 24 регионов России.

Решение проблемы лечения эпилепсии примет новый масштаб с запуском партийного проекта "Жизнь в ясном сознании", который Альберт Суфианов планирует реализовать в рамках своей депутатской деятельности. Основная идея проекта: повышение доступной квалифицированной медицинской помощи, направленной на диагностику, лечение, реабилитацию и профилактику пациентов из числа жителей юга Тюменской области.

Первостепенное внимание будет оказано детям. Работа проекта находится на начальном этапе и включает ряд идей и мероприятий, одно из которых уже воплощено. Из резервного фонда правительства Тюменской области выделены 1 млн 637 тыс. 909 рублей на приобретение медицинского и реабилитационного оборудования автономному стационарному учреждению социального обслуживания населения Тюменской области "Детский психоневрологический дом-интернат". Именно это учреждение станет экспериментальной площадкой по многим направлениям работы проекта "Жизнь в ясном сознании".

﻿ Фото ФЦН 1 /

Соб. инф.