Управлять первым полетом нового российского космического корабля будет робот

Фото департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

Робот Fedor первым выведет на орбиту новый российский космический корабль "Федерация".

Об этом заявил генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин, сообщает РИА Новости.

"Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться —беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, что первым пилотом будет робот Fedor", — сказал он.

О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, робот может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но и снаружи.

Робот Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) создан НПО "Андроидная техника" и российским Фондом перспективных исследований. Как отмечали разработчики, андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор.

Новейший пилотируемый корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. В режиме автономного полета он сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Первый полет корабля с экипажем намечен на 2023 год.