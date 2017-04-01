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Владимир Якушев: ЗапСибНефтехим важен для России

18:02 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Производства "СИБУР Тобольска" посетили губернатор Тюменской области Владимир Якушев и руководители муниципальных образований региона в рамках выездного семинара-совещания 31 марта. 

Участникам совещания рассказали о технологических схемах и результатах работы по увеличению выпуска продукции в 2016 году. Так, например, переработка широкой фракции легких углеводородов на Центральной газофракционирующей установке "СИБУР Тобольска" составила 7,1 млн тонн, что превысило показатель аналогичного периода 2015 года на 7,6%. Рост отмечен по основным продуктам тобольских производств.

Гостям показали строительную площадку нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", проинформировали об интересных деталях реализации проекта и программах по охране окружающей среды.

По словам члена правления–управляющего директора СИБУРа, генерального директора "СИБУР Тобольска" Константина Белкина, в строительстве "ЗапСибНефтехима" задействованы производители оборудования и материалов, а также проектные и строительные подрядчики из 35 регионов России, которые поставляют товаров и услуг на сумму 226 млрд рублей. На данный момент на строительной площадке трудится около 12 тыс. человек, основная часть - из России и Таможенного союза. Сегодня 70% работ выполняют строительные фирмы тюменского региона, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

"В строительстве использовано полмиллиона кубических метров бетона и более ста тысяч свай от отечественных поставщиков. Ведется системная работа по эскизированию основных деталей импортного механического оборудования, что позволит в дальнейшем заказывать комплектующие у российских производителей", - сообщил он.

Владимир Якушев считает, что компания СИБУР - одна из самых сильных управленческих компаний с командой международного уровня и надежный социальный партнер.

"Этот проект по всем позициям важен для всей страны, региона и муниципалитета, потому что дает новые рабочие места и налоги, решает вопросы экологии и применяет новейшие технологии. Благодаря, в том числе и компании СИБУР, на протяжении двух последних лет показатели по обрабатывающим производствам в области, несмотря на кризис, сохраняют положительную динамику", - подчеркнул глава региона.

Главный операционный директор СИБУРа Михаил Карисалов отметил, что компания концентрирует в регионе не только производственные мощности, но и интеллектуальный потенциал. Здесь сформирован Центр компетенций по таким направлениям как механика, метрология, энергетика. В нем сегодня работают 400 высококвалифицированных специалистов. "Это инженерный капитал площадок компании по всей России. В регионе также появился инжиниринговый центр "НИПИгазпереработка", который в ближайшее время станет опорным для выполнения крупных проектных задач СИБУРа и зарубежных партнеров компании", - сообщил он. 

Были также озвучены планы по открытию в Тобольске на базе СИБУРа учебного центра. Он станет общей образовательной площадкой для сотрудников и кандидатов из разных регионов присутствия компании, что привлечет, по их словам, дополнительное внимание к городу и Тюменской области. 

Теги: учебный центр , Михаил Карисалов , импортозамещение , Владимир Якушев , Константин Белкин , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект , Тобольская промышленная площадка

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