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Ученые раскрыли связь между глобальным потеплением и пожарами в Сибири

17:01 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Глобальное потепление может быть одной из причин участившихся пожаров в сибирских лесах, считают экологи. По их мнению, из-за него кедры и пихты лишены значительных запасов воды.

Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Mountain Science, передает РИА Новости

"Кедр и пихта – влаголюбивые виды хвойных, "деревья туманов". Ослабленные водным стрессом деревья становятся восприимчивыми к воздействию фитопатогенов. Наряду с этим, возрастание засушливости климата и увеличение продолжительности периода вегетации позволяет насекомым-вредителям увеличивать численность популяций, расширять ареалы, продвигаться на север и в высокогорья", – объяснил Вячеслав Харук из Института леса РАН в Красноярске.

Напомним, число пожаров в Забайкалье, на юге Сибири и в некоторых регионах Европейской России заметно выросло. В 2015 и 2016 годах сотни тысяч гектаров леса горели на территории Бурятии, Хакасии и других южных регионов Сибири. Экономический ущерб от подобных пожаров за в 2016 году составил 12 млрд рублей, а за 2015 год – около 60 млрд.

По прогнозу межправительственной группы экспертов по изменению климата, в этом столетии средние температуры на планете вырастут на 1,1 – 6,4 градуса по Цельсию. В некоторых случаях это приведет, а где-то уже привело, к масштабным перестройкам экосистем, изменениям течений и распределения осадков.

Вячеслав Харук и его коллеги, в том числе ученые из НАСА, на протяжении более чем 40 лет наблюдают, как меняются свойства живых и уже умерших деревьев под действием изменения климата на склонах Алтайских гор. Для этого ученые следят не только за процессами роста, гниения и высыхания растений, но и за тем, как менялись сообщества связанных с ними вредителей и других насекомых, а также изучают сдвиги во влажности почвы.

Как оказалось, глобальное потепление по-разному повлияло на рост лесов в низинах на юге Сибири, в горных и северных регионах. На юге глобальное потепление привело к негативным последствиям, так как лишило хвойные деревья доступа к достаточному количеству воды. В результате рост новых деревьев резко замедлился, а старые начали быстрее умирать.

В горах ситуация обратная – уникальные "ленты" пихтовых и кедровых боров на склонах Алтая сегодня процветают, и скорость их роста, по замерам Харука и его коллег, не только не упала, но даже увеличилась на 50-90%. По словам ученых, леса продвинулись примерно на 150 метров в сторону вершин гор благодаря росту температур. Аналогичным образом улучшилась ситуация в северных  районах Сибири, где кедр, лиственница и пихта начали расти существенно быстрее, чем в 1960-е годы.

"Бессмысленно восстанавливать кедровники и пихтарники в зонах, где эколого-климатические условия изменились и не отвечают требованиям этих видов. Конструктивным решением станет замена кедра и пихты в этих зонах засухоустойчивыми видами древесной флоры Сибири", – заключил Вячеслав Харук.

Теги: экология , ученые , лесные пожары

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