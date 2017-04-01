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Тюменская биатлонистка Ирина Услугина - серебряный призер чемпионата России

12:36 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com

Тюменка Ирина Услугина заняла второе место в женском масс-старте на чемпионате России по биатлону в Тюмени. 

Первенствовала в гонке на 12, 5 км представительница Санкт-Петербурга Екатерина Юрлова - она преодолела дистанцию за 35 минут 9,6 секунды без промахов во время стрельбы. Ирина Устюгина отстала от победительницы на 20,7 секунды, промахнувшись один раз. На третьем месте представительница Свердловской области Светлана Миронова - 31,4 секунды отставания, четыре промаха.

"Перед началом чемпионата я и не думала, что буду в медалистах, так как состояние организма не было оптимальным. Рада, что все получилось, еще перед гонкой думала, что у меня уже есть первое и третье место, не хватает только серебра. Мысли материальны, и я довольна сегодняшним результатом и чемпионатом в целом", - отметила после гонки Ирина Услугина. 

Также в двадцатку сильнейших вошли тюменки Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Анастасия Толмачева, у них пятое, десятое и семнадцатое места соответственно. Из представительниц Ханты-Мансийского автономного округа лучшие результаты показали Кристина Резцова и Дарья Виролайнен, они заняли четвертое и седьмое места. 

Евгения Шевцова

Теги: чемпионат России по биатлону , биатлон

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