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Тюменские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на чемпионате России по биатлону

15:20 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com

Сборная Тюменской области в составе Дмитрия Елхина, Александра Логинова, Ильи Серкова и Евгения Гараничева заняла третье место в мужской эстафете 4 х7,5 км на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Первое и второе место заняли биатлонисты из ХМАО-Югры. Золото у Ярослава Иванова, Михаила Боярских, Вадима Филимонова, Алексея Волкова, они финишировали с результатом 1 час 13 минут 35,5 секунды. Серебро у Дмитрия Иванова, Алексея Корнева, Евгения Боярских и Семена Сучилова, они отстали от победителей на 13,5 секунды. Отставание тюменцев составило 1 минуту 11,5 секунды. 

Комментируя итоги гонки, Евгений Гараничев отметил, что тюменская команда рассчитывала побороться за высшую ступень пьедестала, но третье место - тоже неплохой результат.

"Не скажу, что идеально прошел свой этап, было сложно и на трассе, и на огневом рубеже. Но в целом мы справились", - сказал он. 

 

Евгения Шевцова

Теги: чемпионат России по биатлону , эстафета , биатлон

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